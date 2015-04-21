Літак президента Сербії ледь не розбився через пролиту каву

Другий пілот літака президента Сербії Томіслава Николича ледь не розбив лайнер під час польоту.

Як повідомляє ТСН з посиланням на b92.net, до аварійної ситуації призвела випадкова необережність – під час польоту льотчик пролив каву на приладову дошку саме в той момент, коли лайнер потрапив у зону турбулентності. Чоловік почав витирати обладнання серветкою та випадково зачепив один з перемикачів, після чого президентський літак почав швидко втрачати висоту. Командиру екіпажу вдалося відновити управління та здійснити посадку в Белграді.

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Інцидент стався ще 17 квітня, коли Николич прямував з візитом до Ватикана. Спочатку повідомлялося, що літак розвернувся над Адріатичним морем і повернувся у Белград через відмову одного з трьох двигунів.

Прокоментував аварійну ситуацію і радник глави Сербії Станіслав Пак. Він повідомив, що літак "каменем падав донизу". "Ми будемо відзначати цей день як другий день народження", - додав він.

Другого пілота, який випадково влаштував аварійну ситуацію, відсторонили.