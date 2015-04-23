У Кремлі нічого не знають про наказ Кадирова стріляти в російських силовиків
13:42, 23 квітня 2015Світ
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У Кремлі не знають про претензії керівництва Чеченської республіки до ставропольських "силовиків", які в минулі вихідні провели в Грозному спецоперацію по затриманню злочинця, не повідомивши про це чеченським колегам.
REUTERS
Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати досить різкі заяви з цього приводу глави Чечні Рамзана Кадирова, повідомляє ТАСС.
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"Мені невідомо нічого про це", - сказав прес-секретар.
"Коли ознайомимося з інформацією, тоді можна буде про це говорити", - додав Пєсков.
Як повідомляв УНІАН, Кадиров дозволив силовим структурам республіки "стріляти на поразку" в російських силовиків, які беруть участь у неузгоджених з республіканською владою спецопераціях.
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