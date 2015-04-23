Кадиров дозволив чеченцям вбивати російських силовиків на території республіки

Про це пише "Новая газета" з посиланням на "Кавполит".

"Якщо без вашого відома на вашій території з'являється - не має значення, будь то москвич або ставропольчанин - відкрити вогонь на поразку", - заявив Кадиров на спеціальній нараді з чеченськими силовиками.

Кадиров дав зрозуміти, що ніхто не має права проводити на території Чечні спецоперації, які не узгоджені з республіканським МВС.

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Відзначається, що главу Чеченської республіки обурила спецоперація ставропольских силовиків в Грозному, в результаті якої загинув Джамбулат Дадаєв, який перебував у федеральному розшуку. Про її проведення не було жодного повідомлення в місцеві органи безпеки, пояснив Кадиров. Представник республіканського управління Слідчого комітету повідомив, що стосовно учасників спецоперації в Грозному порушено кримінальну справу за статтею 268 КК РФ (перевищення посадових повноважень).

За даними видання, 19 квітня агентства повідомляли про вбитого в Ленінському районі Грозного чоловіка. За словами правоохоронців, загиблий спробував на своєму автомобілі протаранити поліцейську машину, а потім почав стріляти. У результаті чоловік був убитий у відповідь вогнем силовиків.

Разом з тим, як пише "Новая газета", уповноважений з прав людини в Чечні Нурді Нухаджиев стверджує, що при затриманні Дадаєв не чинив ніякого опору, а, навпаки, йшов назустріч силовикам з піднятими руками. Нухажієв порівняв операцію силовиків з "роботою кілерів" і припустив, що їм "добре заплатили".

Розібратися з інцидентом глава республіки доручив керівникам місцевих МВС, УФСБ, прокуратури, СУ СК РФ і ВОУОіП.