У МВС Росії розкритикували наказ Кадирова стріляти по російським силовикам з інших регіонів

Про це повідомляє прес-служба російського силового відомства.

«МВС Росії вважає неприпустимою для Керівника Чеченської Республіки заяву про «відкриття вогню на поразку» по співробітникам з інших регіонів, без відома місцевих правоохоронних органів, які проводять спецоперації в Республіці», - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше Кадиров дозволив чечнцям «стріляти на ураження« в російських силовиків, які беруть участь у неузгоджених з республіканською владою спецопераціях.

Як повідомлялося, в Кремлі заявили, що нічого не знають про даний наказ глави Чеченської республіки.