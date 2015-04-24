У МВС Росії розкритикували наказ Кадирова стріляти по російським силовикам з інших регіонів
07:13, 24 квітня 2015Світ
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У Міністерстві внутрішніх справ Російської Федерації розкритикували наказ глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова «стріляти на ураження» в російських силовиків з інших регіонів.
Глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров / Instagram kadyrov_95
Про це повідомляє прес-служба російського силового відомства.
«МВС Росії вважає неприпустимою для Керівника Чеченської Республіки заяву про «відкриття вогню на поразку» по співробітникам з інших регіонів, без відома місцевих правоохоронних органів, які проводять спецоперації в Республіці», - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, раніше Кадиров дозволив чечнцям «стріляти на ураження« в російських силовиків, які беруть участь у неузгоджених з республіканською владою спецопераціях.
Як повідомлялося, в Кремлі заявили, що нічого не знають про даний наказ глави Чеченської республіки.
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