У мережі з'явилося відео руйнівної лавини на Евересті

На відео чути, як чоловік каже, що тремтить земля, потім починається паніка, і в кадрі з'являється величезна хмара снігу, яка накриває людей. Завершується відео кадрами з тоннами брил снігу, які накрили базовий табір альпіністів.

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Нагадаємо, в суботу в 11:56 за місцевим часом в Непалі стався руйнівний землетрус магнітудою 7,9. За ним послідував ряд підземних поштовхів, найпотужніший з яких магнітудою 6,6 був зареєстрований в 12:30.

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За останніми даними, число загиблих в результаті землетрусу становить 3200 осіб. Поштовхи відчувалися також і в ряді районів Індії, в тому числі, у столиці і східних та північно-східних штатах.

Також землетрус викликав лавину, яка обрушилася на Еверест, поховавши частину базового табору альпіністів, які готувалися до сходження біля основної траси на вершину в розпал сезону її підкорення.