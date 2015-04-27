У ДСНС заявили про готовність вилетіти до Непалу для рятувальної операції
14:44, 27 квітня 2015Світ
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Спецпідрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій перебувають у цілодобовій готовності і за рішенням керівництва держави можуть долучитися до пошуково-рятувальних робіт та евакуації українців з Непалу.
REUTERS
Про це повідомляє ДСНС з посиланням на в.о. голови відмства Зоряна Шкіряка.
За його словами, «кваліфіковані психологи нашої служби мають досвід допомоги постраждалим у таких випадках і також готові надати екстрену підтримку постраждалим. За потреби, в зоні землетрусу може бути розгорнуто і мобільний госпіталь ДСНС».
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Як відомо, в результаті землетрусу в Непалі магнітудою 7,9 загинуло більше 3 тис. 700 людей, ще понад 6,5 тис. осіб постраждали. За даними МЗС, у Непалі перебувають 155 громадян України.
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