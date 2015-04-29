Біля берегів Іспанії загорівся пасажирський пором: є постраждалі

Близько 160 пасажирів і членів екіпажу порому покинули судно на рятувальних човнах. Четверо членів екіпажу отримали травми, двоє з них у важкому стані, повідомляє Українська правда з посиланням наEl Pais.

За попередніми даними, пожежа виникла на четвертій палубі з лівого борту. Причини пожежі поки невідомі, погасити її самостійно екіпаж не зміг.

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На момент виникнення пожежі пором знаходився на відстані 17 морських миль від берега (близько 27 км).

До охопленого вогнем судна направили чотири рятувальні кораблі, всіх пасажирів порому вдалося врятувати.