Біля берегів Іспанії загорівся пасажирський пором: є постраждалі
03:29, 29 квітня 2015Світ
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Іспанський пасажирський пором загорівся в морі неподалік узбережжя Майорки. Пором ішов із міста Пальма-де-Майорка до Валенсії.
Біля берегів Іспанії загорівся пором зі 160 людьми на борту / twitter
Близько 160 пасажирів і членів екіпажу порому покинули судно на рятувальних човнах. Четверо членів екіпажу отримали травми, двоє з них у важкому стані, повідомляє Українська правда з посиланням наEl Pais.
За попередніми даними, пожежа виникла на четвертій палубі з лівого борту. Причини пожежі поки невідомі, погасити її самостійно екіпаж не зміг.
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На момент виникнення пожежі пором знаходився на відстані 17 морських миль від берега (близько 27 км).
До охопленого вогнем судна направили чотири рятувальні кораблі, всіх пасажирів порому вдалося врятувати.
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