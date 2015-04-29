На відновлення після землетрусу Непалу знадобиться $415 мільйонів - ООН

В ООН підрахували, що для допомоги постраждалим від землетрусу в Непалі знадобиться 415 млн дол., повідомляє Газета.Ru з посиланням на Reuters.

Ці гроші необхідні для забезпечення 500 тис. чоловік дахом, 1,4 млн осіб - харчуванням і 4,2 млн осіб - чистою питною водою і туалетами.

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Раніше стало відомо, що кількість загиблих в результаті руйнувань в країні перевищила 5 тис. осіб.