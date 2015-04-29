У Непалі кількість жертв землетрусу вже перевищила 5 тисяч

Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ країни, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Раніше прем'єр-міністр Непалу Сушив Койрала заявляв, що загальна кількість жертв землетрусу магнітудою 7,9 може досягти 10 тисяч.

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За оцінкою ООН, 8 мільйонів людей у 39 повітах країни тією чи іншою мірою постраждали від землетрусу - це більше чверті населення Непалу.