Папа Римський закликав зрівняти зарплати чоловіків і жінок

Про це пише Лента.ру з посиланням на Reuters

«Чому сприймають як належне те, що жінки заробляють менше за чоловіків? Ні! У них ті ж права. Наявність такої різниці в оплаті праці — справжній скандал», — заявив він.

На думку понтифіка, християни «повинні підтримувати право на рівну оплату праці при виконанні однакової роботи».

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Франциск додав, що хотів би, щоб жінки стали грати більш значну роль у житті римсько-католицької церкви. При цьому він нагадав, що священиками вони бути не можуть.

Як повідомляє Reuters, в Євросоюзі жінки в середньому отримують на 16,4 відсотка менше, ніж чоловіки. У США різниця в зарплаті становить 23 відсотки.