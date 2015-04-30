У ПАР вперше дозволили застосувати евтаназію
15:07, 30 квітня 2015Світ
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Суд у Південно-Африканській республіці вперше дав лікарям дозвіл на проведення евтаназії смертельно хворого пацієнта.
У ПАР суд вперше дозволив застосувати евтаназію / torange.ru
Високий суд Преторії постановив, що 65-річний Робін Стренсем-Форд має право добровільно піти з життя, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Проти такого рішення виступали міністерства охорони здоров'я та юстиції ПАР, а також рада працівників охорони здоров'я країни.
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Водночас правозахисне товариство "Гідність" схвалило рішення суду.
В 2013 році у Стренсема-Форда була діагностована невиліковна форма раку.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Бельгії прийняли закон про дитячу евтаназію.
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