Пєсков відмовився коментувати прохання Кадирова про відставку

19:33, 30 квітня 2015
Світ
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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не зміг прокоментувати прохання Рамзана Кадирова про відставку.

REUTERS

Прес-секретар президента РФ заявив, що не володіє такою інформацією, передає ТСН.

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"Не можу це прокоментувати, не володію такою інформацією", — сказав Пєсков.

Кадиров заявив, що "із задоволенням" пішов би у відставку. "Я 20 разів просив, щоб мене відпустили", - сказав, зокрема, глава Чечні.

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