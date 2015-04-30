Пєсков відмовився коментувати прохання Кадирова про відставку
19:33, 30 квітня 2015Світ
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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не зміг прокоментувати прохання Рамзана Кадирова про відставку.
REUTERS
Прес-секретар президента РФ заявив, що не володіє такою інформацією, передає ТСН.
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"Не можу це прокоментувати, не володію такою інформацією", — сказав Пєсков.
Кадиров заявив, що "із задоволенням" пішов би у відставку. "Я 20 разів просив, щоб мене відпустили", - сказав, зокрема, глава Чечні.
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