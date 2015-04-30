Кадиров заявив, що "із задоволенням" пішов би у відставку

"Я 20 разів просив, щоб мене відпустили <...>. Я за цю посаду ніколи не чіплявся. Я просив і сьогодні прошу, я із задоволенням готовий залишити",- сказав Кадиров в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва", повідомляє ТАСС.

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Як повідомляв УНІАН, Кадиров дозволив силовим структурам республіки "стріляти на поразку" в російських силовиків, які беруть участь у неузгоджених з республіканською владою спецопераціях.