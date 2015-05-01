МЗС РФ заперечує загрозу від "Російських мотоциклістів"

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії у зв'язку з відмовою мотоциклістам у в'їзді.

"Після тривалої процедури з'ясування особи, перевірки вірогідності документів та віз російським громадянам було заявлено про неможливість перетину німецького кордону з посиланням на те, що вони є джерелом загрози громадській безпеці і наказано повернутися в Росію найближчим авіарейсом", - повідомило МЗС РФ.

Читайте такожЄврокомісія: відмова у в'їзді «Нічних вовків» — внутрішня справа ПольщіУ зв'язку з цим Посольство Росії в Німеччині направило в МЗС ФРН ноту протесту.

"Розцінюємо це рішення німецької влади як необґрунтоване, дискримінаційне і політично мотивоване, спрямоване на зрив і дискредитацію ініційованого організацією «Російські мотоциклісти» мотопробігу «Дороги Перемоги», приуроченого до 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років і закінчення Другої світової війни в Європі", - заявили російські дипломати.

Раніше російські так звані байкери з клубу "Нічні вовки" заявили про намір провести "мотопробіг" "На Берлін" до річниці Перемоги над нацизмом. "Вовки" відомі підтримкою анексії Криму і агресії Росії проти сусідніх держав.

Чехія і Польща відмовилися пропускати пробіг на свою територію.