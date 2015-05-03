У Непалі через вісім днів після землетрусу рятувальники знайшли людей, які вижили під завалами
14:20, 03 травня 2015Світ
306 0
Співробітники служби порятунку Непалу знайшли людей, які вижили під завалами через вісім днів після землетрусу.
REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство DPA.
Згідно з повідомленням, сьогодні рятувальники виявили під завалами чоловіка і двох жінок, що вижили під завалами на північному сході Непалу.
Читайте такожВ горах Непалу виявили тіла 50 альпіністів, похованих під лавиною
Як повідомляв УНІАН, раніше влада Непалу виключила можливість знайти людей, які вижили після потужного землетрусу.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,9 стався у Непалі вранці 25 квітня. Епіцентр розташовувався в 82 кілометрах на північний захід від столиці країни Катманду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter