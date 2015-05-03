У Непалі через вісім днів після землетрусу рятувальники знайшли людей, які вижили під завалами

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство DPA.

Згідно з повідомленням, сьогодні рятувальники виявили під завалами чоловіка і двох жінок, що вижили під завалами на північному сході Непалу.

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Як повідомляв УНІАН, раніше влада Непалу виключила можливість знайти людей, які вижили після потужного землетрусу.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,9 стався у Непалі вранці 25 квітня. Епіцентр розташовувався в 82 кілометрах на північний захід від столиці країни Катманду.