У Великобританії на честь народження принцеси викарбують серію пам'ятних монет

В неділю Британський королівський монетний двір розповсюдив зображення зображення монет номіналом 5 фунтів ($7,6), які будуть випущені в зв'язку з народженням 2 травня принцеси, що стала четвертою у черзі престолонаслідування, повідомляє ТАСС.

На монеті, яка вже отримала схвалення чинного монарха, королеви Єлизавети II, батьків принцеси і міністра фінансів, колі в обрамленні вензелів написано "На честь народження другої дитини", а в центрі вміщено титули батьків - "герцог і герцогиня Кембриджські". Крім цього зазначено нинішній рік, коли знову відбулося поповнення королівської родини.

Всього буде викарбувано 500 золотих і 9,5 тис. срібних монет. Крім цього буде випущено серію однопенсових срібних монет, які отримають батьки, чиї діти народилися у той же день, що і правнучка Єлизавети II. Для цього їм потрібно протягом двох місяців зареєструватися на сторінці в "Фейсбуці" монетного двору.

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Свою лепту у святкування народження принцеси внесла і королівська пошта Великобританії. У вівторок мільйони листів, відправлених в Королівстві, будуть прикрашені маркою з привітаннями у зв'язку з народженням спадкоємиці престолу.

Святкові монети карбувалися і в 2013 році, коли у подружжя народився первісток, принц Джордж, і коли йому виповнився рік. Тим часом, досі залишається загадкою, як саме назвуть маленьку принцесу. Як очікується, відповідь на це питання, яке турбує мільйони британців, буде дано вже найближчим часом. У 2013 році Кейт і Вільям оголосили про те, як вирішили назвати малюка, через два дні після його народження.