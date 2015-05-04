ЗМІ: США відправили до Грузії важку військову техніку для навчань

Про це повідомляє "Новини-Грузія" з посиланням на офіційний сайт американської Армії. Грузино-американські навчання Noble Partner пройдуть на військовому аеродромі та полігоні Вазіані (поблизу Тбілісі). У навчаннях, які офіційно стартують 11 травня, візьмуть участь близько 600 американських і грузинських військових з роти "Альфа" 12 батальйону першої піхотної бригади ЗС Грузії, першої механізованої роти 42 батальйону четвертої механізованої бригади та взводу військової поліції.

Читайте такожУ Норвегії почалися навчання НАТО з виявлення і знищення підводних човнів"Подібного роду пересування з Варни, Болгарія, через Чорне Море до порту Батумі відкривають нові можливості для транспортування (вантажів - УНІАН) між партнерами. Розширення свободи пересування полегшує доступність навчань з партнерами, також як і швидке реагування на надзвичайні операції", - заявив старший уорент-офіцер армії США Марк Шавен.

Як зазначили в міністерстві оборони Грузії, метою навчань є підвищення готовності участі в майбутніх операціях НАТО.

"Навчання вперше проводяться в Грузії і ставлять перед собою мету зближення грузинської роти з силами швидкого реагування НАТО, а також підвищення готовності участі в майбутніх операціях і навчаннях НАТО", - йдеться в повідомленні.