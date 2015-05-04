Близько 60 громадян ЄС вважаються зниклими безвісти в Непалі - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в ЄС.

За словами джерела, до цього моменту на зв'язок не вийшли близько 60 громадян ЄС, які під час катастрофи перебували в Непалі.

Ця цифра "зменшується з кожною годиною", оскільки рятувальники просуваються у віддалені райони країни, повідомив співрозмовник агентства.

Раніше повідомлялося, що кількість зниклих безвісти громадян ЄС може досягати тисячі осіб.

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Як повідомляв УНІАН, землетрус в Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня. За останніми даними, число жертв землетрусу становить понад 7 тис. Осіб, постраждалих - понад 14,3 тис.

За даними МЗС України, загальна кількість українців, які на момент землетрусу могли перебувати в Непалі,складає 210 осіб. У список осіб, охочих евакуюватися, внесено близько 100 українців.