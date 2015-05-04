В Індії автобус впав з мосту і вибухнув: у вогні загинуло 50 осіб (фото, відео)

Автобус прямував за маршрутом Панна - Чхатарпур, повідомляє Lb.ua з посиланням на IBN Live.

Зазначається, що тіла, які вдалося витягти з автобуса, сильно обгоріли.

Уряд Індії вже розпорядилося виділити 200 тисяч рупій (трохи більше 3 тисяч доларів) сім'ям загиблих і по 25 тисяч - постраждалим (за попередньою інформацією, вдалося врятувати принаймні 12 осіб).

Читайте такожВ Індії автобус впав з 10-метрового мосту: загинуло п'ять людей

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття сім'ям загиблих.