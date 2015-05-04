В Індії автобус впав з мосту і вибухнув: у вогні загинуло 50 осіб (фото, відео)
23:45, 04 травня 2015Світ
881 0
Близько 50 осіб загинули в індійському окрузі Панна (штат Мадх’я-Прадеш у центрі країни) внаслідок падіння автобуса з моста і наступних вибуху й пожежі.
В Індії 50 людей згоріли в метеориті, що впав з мосту автобусі / скріншот
Автобус прямував за маршрутом Панна - Чхатарпур, повідомляє Lb.ua з посиланням на IBN Live.
Зазначається, що тіла, які вдалося витягти з автобуса, сильно обгоріли.
Уряд Індії вже розпорядилося виділити 200 тисяч рупій (трохи більше 3 тисяч доларів) сім'ям загиблих і по 25 тисяч - постраждалим (за попередньою інформацією, вдалося врятувати принаймні 12 осіб).
Читайте такожВ Індії автобус впав з 10-метрового мосту: загинуло п'ять людей
ndtv.com
PTI
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття сім'ям загиблих.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter