У Франції помер чоловік з другим у світі штучним серцем
У Франції помер чоловік, який другим у світі отримав штучне серце.
Це сталося через дев'ять місяців після операції, пише Lenta.ru.
69-річний чоловік був доставлений в лікарню 1 травня через недостатність кровообігу. 2 травня лікарі замінили йому штучне серце, однак пацієнт помер увечері того ж дня.
Компанія заявила, що вивчає причину смерті, щоб надалі убезпечити інших пацієнтів, які погодилися замінити власне серце штучним.
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Виконавчий директор Carmat Марчелло Конвіті розповів, що покійний вів практично нормальний спосіб життя зі штучним серцем і підкреслив, що компанія як і раніше впевнена в якості своєї продукції.
Наприкінці квітня 2015 стало відомо про третю успішну операцію з пересадки штучного серця.
Перша операція з встановлення серця Carmat була проведена пацієнту 18 грудня 2013. 76-річний чоловік помер через 75 днів після операції.
Серце Carmat являє собою біомеханічний аналог живого серця і покликане максимально повноцінно замінити цей орган на досить тривалий період часу, який може знадобитися пацієнту в очікуванні трансплантації донорського серця.
Розробники заявляють, що пристрій розрахований на 230 мільйонів скорочень і не менше як п'ять років безперебійної служби, що дає змогу пацієнтові вести нормальний спосіб життя.