У Франції помер чоловік з другим у світі штучним серцем

Це сталося через дев'ять місяців після операції, пише Lenta.ru.

69-річний чоловік був доставлений в лікарню 1 травня через недостатність кровообігу. 2 травня лікарі замінили йому штучне серце, однак пацієнт помер увечері того ж дня.

Компанія заявила, що вивчає причину смерті, щоб надалі убезпечити інших пацієнтів, які погодилися замінити власне серце штучним.

Читайте такожБерегти серце потрібно з дитинства

Виконавчий директор Carmat Марчелло Конвіті розповів, що покійний вів практично нормальний спосіб життя зі штучним серцем і підкреслив, що компанія як і раніше впевнена в якості своєї продукції.

Наприкінці квітня 2015 стало відомо про третю успішну операцію з пересадки штучного серця.

Перша операція з встановлення серця Carmat була проведена пацієнту 18 грудня 2013. 76-річний чоловік помер через 75 днів після операції.

Серце Carmat являє собою біомеханічний аналог живого серця і покликане максимально повноцінно замінити цей орган на досить тривалий період часу, який може знадобитися пацієнту в очікуванні трансплантації донорського серця.

Розробники заявляють, що пристрій розрахований на 230 мільйонів скорочень і не менше як п'ять років безперебійної служби, що дає змогу пацієнтові вести нормальний спосіб життя.