Reuters: на борту військового вертольота, що розбився у Пакистані, були посли ПАР, Лівану та Румунії

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомили в МЗС Румунії, їхній посол живий і неушкоджений.

Як повідомлялося раніше, в Пакистані зазнав аварії військовий вертоліт з іноземними дипломатами на борту. За останніми даними, загинуло сім осіб, у тому числі посли Норвегії та Філліппін, а також дружини послів Малайзії й Індонезії. Загинули і троє членів екіпажу.

Читайте такожУ Пакистані при падінні вертольота загинули іноземні дипломатиРечник військового відомства Пакистану Асім Баджва заявив, що в аварії постраждали посли Польщі та Нідерландів.

Водночас посадовець провінції Ґілґіт, куди прямував гелікоптер, повідомив про дев'ять загиблих, пише агентство. Як відомо, на іншому вертольоту в цьому ж напрямку летів прем'єр-міністр країни Наваз Шаріф, який після аварії повернувся до Ісламабаду.

Пакистанський Талібан взяв на себе відповідальність за аварію гелікоптера, заявивши, що його збили бойовики організації з ПЗРК, однак свідки на землі та в трьох інших вертольотах не підтверджують, що по машині вівся будь-який вогонь.

Ця провінції не є осередком військового протистояння, і місцевий Талібан часто бере на себе відповідальність за інциденти, до яких не має стосунку, пише агентство.