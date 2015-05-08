Влада США посилила заходи безпеки на військових базах

Представник Пентагону зазначив, що це рішення не є наслідком будь-якої події, воно лише відбиває сформовану на даний момент атмосферу безпеки.

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У зв'язку з новими заходами буде посилений огляд в'їжджаючого на бази автотранспорту та речей, які ввозяться, повідомляє Російська служба ВВС.

За кілька днів до цього ісламісти спробували напасти на виставку карикатур на Мухаммеда в передмісті Далласа. Вони відкрили вогонь з автоматичних гвинтівок по будівлі, поранивши охоронця в ногу.

На допомогу до нього прийшли поліцейські, які відкрили вогонь у відповідь, в результаті якого обидва нападники були вбиті.