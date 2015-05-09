В іспанській Севільї знайшли двох постраждалих, що вижили в авіакатастрофі
17:25, 09 травня 2015Світ
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Постраждалі перебувають у важкому стані.
На місці аварії літака знайшли двох постраждалих / Airlive.net
На місці аварії військово-транспортного літака Airbus A400M в іспанській Севільї рятувальники змогли евакуювати двох постраждалих, які зараз перебувають у важкому стані, передає Дождь із посиланням на ABC.
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Крім того, на місці події виявлені тіла ще трьох членів екіпажу. Цю інформацію підтвердили в екстрених службах. Ще два члени екіпажу поки що не знайдені.
За словами прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя, у літаку могло перебувати до десяти осіб.
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