В іспанській Севільї знайшли двох постраждалих, що вижили в авіакатастрофі

На місці аварії військово-транспортного літака Airbus A400M в іспанській Севільї рятувальники змогли евакуювати двох постраждалих, які зараз перебувають у важкому стані, передає Дождь із посиланням на ABC.

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Крім того, на місці події виявлені тіла ще трьох членів екіпажу. Цю інформацію підтвердили в екстрених службах. Ще два члени екіпажу поки що не знайдені.

За словами прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя, у літаку могло перебувати до десяти осіб.