Знайдено "чорні скриньки" літака Airbus A400M, що розбився в Іспанії

Як передає РИА Новости з посиланням на іспанське новинне агентство EFE, обидві "чорні скриньки" було знайдено в першій половині дня членами комісії з розслідування аварій та інцидентів цивільної авіації (CIAIAC).

Правоохоронні органи і група спеціалістів, які проводять роботу щодо розшифровки самописців, поки утримуються від коментарів.

Військово-транспортний літак Airbus A400M зазнав аварії за хвилину після зльоту з аеропорту Севільї приблизно за 1 кілометр від заводу Coca-Cola, близько 13:00 за місцевим часом. Незабаром після зльоту пілот борту запросив екстрену посадку, проте не встиг повернутися на льотне поле. Пілот літака прийняв рішення про екстрену посадку на картопляне поле, намагаючись уникнути зіткнення з прилеглими будівлями, в тому числі і заводом.

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За останньою інформацією, на борту перебувало 6 осіб, 4 людини загинули, 2 доставлені в лікарні Севільї у важкому стані. Правоохоронні органи Іспанії разом із фахівцями компанії Airbus Defence and Space ведуть розслідування причин катастрофи.

Airbus А400М - найбільший в світі турбогвинтовий військово-транспортний літак, його виробляє Airbus Military. Остаточна збірка проводиться в Севільї. Виробництво почалося в 2011 році. Сам проект існує з 2003 року — після підписання угоди між шістьма країнами — Німеччиною, Францією, Іспанією, Великобританією, Туреччиною, Бельгією та Люксембургом, які домовилися про закупівлі в цілому 180 машин. Покупцем літака була Туреччина.