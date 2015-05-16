Один з лідерів "Ісламської держави" в Сирії убитий в ході операції США

За даними Пентагону, в ході спецоперації був убитий один з лідерів джихадистів, відомий як Абу Сайяф, який, імовірно, відповідав за контрабандні поставки нафти для бойовиків "Ісламської держави", передає Бі-бі-сі.

Читайте такожБойовики «Ісламської держави» стратили десятки мирних сирійцівЯк повідомляє агентство Рейтер, американські військові захопили дружину Абу Сайяфа і доставили в Ірак.

Операція в Сирії, за даними агентства Рейтер, була проведена в ніч на суботу.