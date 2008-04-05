Буш назвав себе і Путіна «старими бойовими кіньми»

Джордж Буш заявив, що він і Володимир Путін є «старими бойовими кіньми», які залишають свої пости, повідомив журналістів високопоставлений представник Білого дому, який розповів про виступ Буша на засіданні Ради Росія-НАТО, що проходив за закритими дверима.

Цей виступ був «позитивним і неформальним, чого ви і чекаєте від нашого президента», сказав представник адміністрації.

У своєму виступі на засіданні Ради Росія-НАТО глава Білого дому знову наголосив, що «холодна війна» закінчилася і що Росія більше не є ворогом і що він вважає, що НАТО є силою в ім`я добра», сказав представник.

Газета.ру