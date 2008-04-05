Буш прилетів у гості до Путіна (фото)

Президент США Джордж БУШ прибув в Сочі з дводенним робочим візитом.

Як передає Лента.ru, президента Сполучених Штатів Америки супроводжує делегація з 700 осіб, в тому числі держсекретар Кондолізза РАЙС, помічник президента з національної безпеки Стівен ХЕДЛІ і посол США в РФ Вільям БЕРНС.

Президент Росії Володимир ПУТІН прийматиме північноамериканського колегу в своїй сочинській резиденції "Бочаров Ручей". Російське інформагентство підкреслює, що там же восени 2003 роки зупинялися батько нинішнього президента США Дж.БУШ-старший і його дружина Барбара під час приватного візиту в Сочі.

Одразу після прибуття в Сочі Дж.БУШ разом з В.ПУТІНИМ почнуть огляд олімпійських об`єктів, які будуть зведені в Сочі до Олімпіади 2014 року. Потім в резиденції відбудеться обід двох президентів. На неділю у Буша запланована зустріч з обраним президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ. Про що, окрім Олімпіади, Дж.БУШ, В.ПУТІН і Д.МЕДВЕДЄВ говоритимуть в ході візиту президента США до Росії, поки не повідомляється.