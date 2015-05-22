Російська поліція відпустила журналістів "Інтера"
21:45, 22 травня 2015Світ
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У Тольятті поліція відпустила знімальну групу телеканалу "Інтер" журналіста Данила Русакова та оператора Віталія Коваленка після тригодинного допиту.
Поліція відпустила затриманих / Ілюстративне фото. Йод
Про це журналісти повідомили УНІАН.
"Нас відпустили, поліція цікавилася, чи є у нас зйомки "стратегічного об'єкту" - 3-ї бригади спецназу ГРУ в Тольятті, яка бере участь у боях на Донбасі", - повідомили журналісти.
Читайте такожВ Тольятті затримали журналістів "Інтера" і "Дождя"При цьому вони повідомили, що спілкування з поліцією зайняло три години, російські правоохоронці заходів фізичного тиску не застосовували.
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