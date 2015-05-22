Російська поліція відпустила журналістів "Інтера"

Про це журналісти повідомили УНІАН.

"Нас відпустили, поліція цікавилася, чи є у нас зйомки "стратегічного об'єкту" - 3-ї бригади спецназу ГРУ в Тольятті, яка бере участь у боях на Донбасі", - повідомили журналісти.

Читайте такожВ Тольятті затримали журналістів "Інтера" і "Дождя"При цьому вони повідомили, що спілкування з поліцією зайняло три години, російські правоохоронці заходів фізичного тиску не застосовували.