Під час стрілянини в Мексиці вбито 39 осіб

Зіткнення між поліцейськими і озброєними зловмисниками, які, ймовірно, є членами наркомафії, сталося біля села Тануато поблизу кордону штатів Мічоакан і Халіско, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Штат Мічоакан вже впродовж декількох років є ареною боротьби між ворогуючими накокартелями. Місцеві жителі у відповідь на розгул насильства в 2013 році почали створювати добровільні дружини для боротьби з наркомафією.

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Минулого тижня у штаті Мічоакан під час передвиборчого мітингу був убитий кандидат в мери мексиканського міста Юрекуаро Енріке Ернандес. Невідомі озброєні відкрили вогонь у той момент, коли Ернандес виголошував промову. Ернандес був лідером місцевого руху самооборони, який з 2013 року діє проти наркомафії Мічоакана.