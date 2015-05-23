Медведєв погрожує "жорсткою позицією" за відмову України виплатити борги

Про це заявив прем'єр РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю програмі "Вести в суботу з Сергієм Брильовим", пише Українська правда.

"Остання заява дуже суперечлива, яку зробила Верховна Рада і уряд України. Начебто вони говорять про приватні запозичення, але, в той же час, натякають на те, що вони не збираються гасити борги уряду Януковича", - сказав прем'єр-міністр РФ .

Так він відповів на запитання про рішення Києва оголосити мораторій на виплату держборгу.

Прем'єр РФ підкреслив: "Це виглядає практично, як відмова більшовиків платити борги царського уряду".

"Якщо це дійсно буде таким чином оформлено, це, безумовно, дефолт України, це, безумовно, вплине на процес їхньої домовленості з Міжнародним валютним фондом. Ми займемо максимально жорстку позицію в цьому випадку і будемо відстоювати наші національні інтереси", - заявив Медведєв.

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У той же час глава фракції "БПП" Юрій Луценко заявляє, що Україна може скористатися законом про реструктуризацію зовнішнього боргу у відносинах з Росією.

"Чим корисний цей законопроект, це тим, що, я думаю, уряд може ним скористатися у відносинах з Російською Федерацією. РФ, яка купила Януковича ціною свободи України і 3 мільярдами, тепер вимагає їх віддати без будь-якої пролонгації. Мало того, вони скуповують наші цінні папери і готують великий позов", - сказав Луценко в ефірі 5 каналу у п'ятницю ввечері.

"Уряд тепер має можливість сказати дуже просто: поки російські танки на території України - чорна редька вам, а не повернення грошей. Я вважаю, що це правильно з усіх точок зору", - додав він.

Як відомо, 19 травня Верховна Рада дозволила уряду не платити зовнішні борги приватним кредиторам.