Пентагон планує розгорнути на Алясці протиракетний радар дальнього радіусу дії

Щоправда, радар буде встановлено лише за умови проведення обов’язкового дослідження його впливу на навколишнє середовище, повідомляє українська служба Голосу Америки.

Згідно плану, радар повинен запрацювати у 2020 році. Його головне завдання покращити розпізнавальні можливості для системи ракетного захисту Сполучених Штатів. Це дозволить значно пришвидшити процес відповіді на потенцій ракетний удар Північної Кореї або Ірану.

Читайте такожПентагон поверне Німеччині базу в ШтутгартіВідповідний відділ Міністерства оборони США розпочинає процес дизайну та конструювання радара. Реалізацію проекту вартістю у приблизно один мільярд доларів доручать приватній компанії. Встановити радар планують на існуючій станції військово-повітряних сил США на Алясці. Однак, остаточне рішення буде прийнято лише після проведення екологічних досліджень.