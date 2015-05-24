"Радіо Свобода" видалило інтерв'ю про Путіна-хабарника

Про це повідомила російська служба Бі-Бі-Сі.

"Публікація видалено на прохання співрозмовника "Радіо Свобода", яка побоюється за свою безпеку. Приносимо вибачення", - йдеться на сторінці, де раніше знаходився матеріал.

Текст бесіди з бізнесменом був розміщений на ресурсі 23 травня. Однією з тем матеріалу було обговорення методів ведення бізнесу в Петербурзі в 1990-х роках.

Читайте такожБізнесмен розповів, як Путін в 90-і брав хабарі: "Гроші брав Олексій Міллер. А Путін писав суму під час бесіди"За день до публікації прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що в Кремль надійшли два журналістські запити, написаних, за його висловом, "в прокурорському стилі": від лондонської газети і американського ЗМІ.

Пєсков заявив, що в Кремлі здивовані "скоординованістю" журналістських звернень, що стосуються відносин Путіна з його наближеними, і додав, що в разі публікації, адміністрація не буде судитися з виданнями, оскільки, за його словами, "до цього наклепу не можна ставитися серйозно".