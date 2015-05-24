У центрі Москви пройшов флеш-моб у вишиванках (фото)

У центрі Москви відбувся флеш-моб у вишиванках. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, близько 20 мешканців російської столиці вирішили продовжити святкування Дня вишиванки, що нещодавно пройшов в Україні.

Флеш-моб було організовано через соціальні мережі. Учасники акції продефілювали вулицею Арбат, хода супроводжувалась музикою і танцями. Організатори кажуть, що мали побоювання щодо безпеки під час міні-маршу, але зрештою більшість росіян позитивно сприйняли ходу в українському національному одязі. До акції навіть приєднались туристи з Південної Кореї.

Водночас, деяким росіянам акція не сподобалась, вони брутально лаялись, а одна з «пильних» жінок почувши гасло «Слава Україні» по завершенню заходу пообіцяла викликати поліцію.

«Вишиванка - це дійсно витвір мистецтва. Але цим самим засвідчується українська ідея, українськість. Це також допомагає консолідації українського руху у Москві», - сказав учасник акції Валерій Семененко.

Він наголосив, що завжди хотів взяти участь у параді вишиванок у Москві, «але знаючи, де ми живемо, дуже з великою пересторогою підходив до участі в акції».

«Ми зробили виключно флеш-моб, українську прогулянку. Люди були попереджені, що учасники мають бути без прапорів чи транспарантів, адже це може бути сприйнято як несанкціоновану акцію», - сказав Семененко.

«Вишиванка – сьогодні це не тільки гарний одяг українців, це сьогодні заклик України до людяності та миру», - переконаний він.

Читайте такожУ Криму активісти влаштували окупантам "парад вишиванок" у РВВС (фоторепортаж)У свою чергу, учасник акції Борис наголосив, що не зважаючи на антиукраїнську істерію в РФ, не боїться ходити в вишиванці по Москві.

«Ми громадяни Росії, ми за мир та дружбу. Мені страшно у своїй країні. Прийде час, коли все зміниться на краще. Я в цьому впевнений», - наголосив він.

Окрім того, учасниця акції Людмила Мельник зазначила, що це демонстрація у Москві того, що "Україна там, де є українці, що українська мова є, є історія, є окремий народ».

«Це демонстрація того, що українська громада таки тут є, і ніхто не ховається, і ніхто не боїться, а йдуть вперед, показувать, що ми дійсно народ», - наголосила вона.