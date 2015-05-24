На півдні України пройшли рекордні марші вишиванок (фото, відео)

Традиційні марші вишиванок по всій Україні цьогоріч б'ють рекорди. Особливо - на Півдні та Сході, де досі вони були малолюдними, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

В Одесі у кількатисячній колоні - серед інших - у вишиванці пройшов і екс-президент Грузії Михаїл Саакашвілі.

Одесити розпочали марш із хвилини мовчання на честь героїв "Небесної сотні" та всіх захисників України, що загинули на Сході. Потім заспівали гімн та рушили Дерибасівською.

Під охороною бійців добровольчих батальйонів пройшов марш вишиванок у Харкові. Півтисячі містян, співаючи "Червону руту" та гімн, пройшли центральним проспектом міста. Попри застереження, минулося без інцидентів.

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П'ять кілометрів Миколаєвом під українськими прапорами та у вишитих сорочках пройшли понад тисячі містян, що стало для міста абсолютним рекордом.

Нагадаємо, що 21 травня українці відзначали День вишиванки.