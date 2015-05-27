Данія і Швеція розширять військову співпрацю через агресію РФ

Про це було сказано під час зустрічі міністрів оборони двох країн, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на fmn.dk.

Читайте такожУ МЗС Швеції заявили про загрозу для Європи з боку Росії

Держави планують проводити морські і повітряні навчання на територіях обох країн, обмінюватися інформацією про спостереження за повітряним простором, морською акваторією, а також здійснювати обмін інформацією через захищені комунікації.

"Данія і Швеція плідно співпрацюють, і я вважаю, ми можемо зробити співробітництво більш продуктивним. Події в Україні і польоти російських літаків в регіоні Балтійського моря спонукають до розширення співпраці", - сказав міністр оборони Данії Ніколай Ваммен.

Данія і Швеція вже співпрацюють в рамках програми NORDEFCO (Північноєвропейське оборонне співробітництво), в яку входять також Ісландія, Норвегія і Фінляндія, і програми морського співробітництва в регіоні Балтійського моря.