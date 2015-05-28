В Індії через шалену спеку скасували відпустки лікарям

Від спеки вже померли понад 1,1 тисячі людей - переважно у південних штатах Андхра-Прадеш і Телангана, пише ВВС Україна.

Більшість загиблих є бідними робітниками.

Багато людей кажуть, що не можуть дозволити собі виконати пораду уряду й лишаються в приміщенні, оскільки не матимуть змоги заробити гроші.

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