Температура в Індії досягає 47 градусів, через аномальну спеку загинули понад 2,2 тисячі осіб

У південних штатах Індії зростає кількість жертв аномальної спеки.

За даними влади, жертвами високих температур в штатах Андхра-Прадеш і Телангана стали вже понад 2,2 тис. осіб, повідомляє Русска служба Би-Би-Си.

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У деяких районах температура піднімається до 47 градусів за Цельсієм.

За даними метеорологів, цього тижня починається сезон дощів і температура знизиться.