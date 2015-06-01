Температура в Індії досягає 47 градусів, через аномальну спеку загинули понад 2,2 тисячі осіб
12:41, 01 червня 2015Світ
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За даними метеорологів, цього тижня починається сезон дощів і температура знизиться.
REUTERS
У південних штатах Індії зростає кількість жертв аномальної спеки.
За даними влади, жертвами високих температур в штатах Андхра-Прадеш і Телангана стали вже понад 2,2 тис. осіб, повідомляє Русска служба Би-Би-Си.
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У деяких районах температура піднімається до 47 градусів за Цельсієм.
За даними метеорологів, цього тижня починається сезон дощів і температура знизиться.
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