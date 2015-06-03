Через спеку в Японії госпіталізовано 1200 осіб
Одна людина загинула, майже 1200 осіб госпіталізовано за тиждень через спеку в багатьох регіонах Японії
Про це повідомляють "Метеовести".
Повідомлення про госпіталізацію людей через спеку надходять з Токіо, Осака, префектур Тіба, Хего та інших міст.
У середині минулого тижня стовпчики термометрів у великих містах Японії піднялися до +31 градуса.
У Нагоя, Кіото і низці інших міст температура вдень досягала +34 градуси.
Фахівці наголошують, що цього тижня в регіоні слід чекати освіжаючих дощів.
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Нагадаємо, нещодавно від сильної спеки постраждала Індія. Там через спеку загинули близько 1700 осіб. Найвище стовпчики термометрів піднімалися в штатах Телангана і Андхра-Прадеш - понад +45 градусів за Цельсієм.