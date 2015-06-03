Через спеку в Японії госпіталізовано 1200 осіб

Про це повідомляють "Метеовести".

Повідомлення про госпіталізацію людей через спеку надходять з Токіо, Осака, префектур Тіба, Хего та інших міст.

У середині минулого тижня стовпчики термометрів у великих містах Японії піднялися до +31 градуса.

У Нагоя, Кіото і низці інших міст температура вдень досягала +34 градуси.

Фахівці наголошують, що цього тижня в регіоні слід чекати освіжаючих дощів.

Читайте такожТемпература в Індії досягає 47 градусів, через аномальну спеку загинули понад 2,2 тисячі осіб

Нагадаємо, нещодавно від сильної спеки постраждала Індія. Там через спеку загинули близько 1700 осіб. Найвище стовпчики термометрів піднімалися в штатах Телангана і Андхра-Прадеш - понад +45 градусів за Цельсієм.