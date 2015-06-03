ПАРЄ обговорить питання про зниклих безвісти через бойові дії на Донбасі

Парламентська асамблея Ради Європи має намір провести дебати щодо доповіді про зниклих безвісти внаслідок конфлікту на сході України.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне питання стоїть у порядку денному літньої пленарної сесії ПАРЄ, яка пройде 22-26 червня у Страсбурзі.

Доповідь представить Джим Шерідан (Jim Sheridan, Велика Британія).

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Крім того, ПАРЄ розгляне питання анулювання раніше затверджених повноважень делегації Росії, функціонування демократичних інституцій в Азербайджані, ситуацію в Угорщині.

Очікується, що до ПАРЄ звернуться генеральний секретар ООН Пан Гі Мун та верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.