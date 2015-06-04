Лондон став найпопулярнішим містом світу

01:10, 04 червня 2015
Світ
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Найпопулярнішим містом світу визнано столицю Великої Британії Лондон.

REUTERS

Про це йдеться в щорічному дослідженні компанії MasterCard, присвяченому глобальному туризму, повідомляє Європейська Правда з посиланням на The Independent.

Очікується, що цього року Лондон відвідають 18,82 млн туристів, які витратять 13,3 млрд фунтів стерлінгів.

Читайте такожКиїв випередив Лондон і Лос-Анджелес у рейтингу міст з найкрасивішими горизонтамиМер Лондона Борис Джонсон позитивно оцінив результати даного дослідження.

"Я радий, що Лондон отримав цей бажаний титул, а ми відзначаємо ще один рекордний і тріумфальний рік для туризму у місті", - сказав він.

Загалом перелік топ-10 найпопулярніших міст світу виглядає наступним чином:

  1. Лондон
  2. Бангкок
  3. Париж
  4. Дубай
  5. Стамбул
  6. Нью-Йорк
  7. Сингапур
  8. Куала-Лумпур
  9. Сеул
  10. Гонконг

Раніше УНІАН повідомляв, що Лондон виявився лідером серед міст Європейського Союзу за найвищим показником ВВП на одного жителя.

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