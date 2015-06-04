Лондон став найпопулярнішим містом світу
Найпопулярнішим містом світу визнано столицю Великої Британії Лондон.
Про це йдеться в щорічному дослідженні компанії MasterCard, присвяченому глобальному туризму, повідомляє Європейська Правда з посиланням на The Independent.
Очікується, що цього року Лондон відвідають 18,82 млн туристів, які витратять 13,3 млрд фунтів стерлінгів.
Читайте такожКиїв випередив Лондон і Лос-Анджелес у рейтингу міст з найкрасивішими горизонтамиМер Лондона Борис Джонсон позитивно оцінив результати даного дослідження.
"Я радий, що Лондон отримав цей бажаний титул, а ми відзначаємо ще один рекордний і тріумфальний рік для туризму у місті", - сказав він.
Загалом перелік топ-10 найпопулярніших міст світу виглядає наступним чином:
- Лондон
- Бангкок
- Париж
- Дубай
- Стамбул
- Нью-Йорк
- Сингапур
- Куала-Лумпур
- Сеул
- Гонконг
Раніше УНІАН повідомляв, що Лондон виявився лідером серед міст Європейського Союзу за найвищим показником ВВП на одного жителя.