Лондон став найпопулярнішим містом світу

Про це йдеться в щорічному дослідженні компанії MasterCard, присвяченому глобальному туризму, повідомляє Європейська Правда з посиланням на The Independent.

Очікується, що цього року Лондон відвідають 18,82 млн туристів, які витратять 13,3 млрд фунтів стерлінгів.

Читайте такожКиїв випередив Лондон і Лос-Анджелес у рейтингу міст з найкрасивішими горизонтамиМер Лондона Борис Джонсон позитивно оцінив результати даного дослідження.

"Я радий, що Лондон отримав цей бажаний титул, а ми відзначаємо ще один рекордний і тріумфальний рік для туризму у місті", - сказав він.

Загалом перелік топ-10 найпопулярніших міст світу виглядає наступним чином:

Лондон Бангкок Париж Дубай Стамбул Нью-Йорк Сингапур Куала-Лумпур Сеул Гонконг

Раніше УНІАН повідомляв, що Лондон виявився лідером серед міст Європейського Союзу за найвищим показником ВВП на одного жителя.