Президент Чехії розповів про брехню в російському документальному фільмі, який виправдовує окупацію Чехословаччини

Російське телебачення бреше в документальному фільмі про вторгнення військ Організації Варшавського договору до Чехословаччини в 1968 році.

Про це заявив президент Чехії Мілош Земан, повідомляє Європейська Правда з посиланням на видання Ceske Noviny.

Президент Чехії назвав це вторгнення злочином, а не помилкою.

Читайте такожУ Чехії міністри розкритикували проросійські заяви президента щодо України"Це не було помилкою, це було злочином. Я наполягаю на цій точці зору. Російське ж телебачення каже, що це було спробою запобігти військовому перевороту", - сказав Земан.

"Таким чином російське телебачення бреше і жодних інших коментарів крім того, що це журналістська брехня я не можу надати" - заявив президент Чехії.

Як повідомляв УНІАН раніше, МЗС Словаччини та Чехії висловили своє невдоволення російським документальним фільмом, у якому виправдовується вторгнення військ Варшавського договору до Чехословаччини у 1968 році.