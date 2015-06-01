МЗС Словаччини та Чехії обурені російським документальним фільмом, який виправдовує окупацію Чехословаччини

Міністерство закордонних справ Словаччини обурене російським документальним фільмом, показаним телеканалом «Россия 1», у якому виправдовується вторгнення військ Варшавського договору до Чехословаччини у серпні 1968 року.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на видання pravda.sk.

«Документальний фільм у частині про військову інвазію і подальшу 20-літню окупацію Чехословаччини радянськими військами використовує неправдиві і старі ідеологічні кліше», – заявив речник словацького МЗС Петр Станьо у понеділок, 1 червня.

Читайте такожСловаччина підтримує розширення ЄС, і Україна має право на членствоСловацька сторона вимагає від Росії «поважати історію також і в тому, що стосується подій 1968 року, які для Чехословаччини та її громадян означали велику і довготривалу трагедію».

У МЗС Чехії вимагають пояснень від російської сторони щодо цього фільму.

Зазначається, що минулого тижня російський телеканал показав документальну стрічку, у якій ідеться про події серпня 1968 року і виправдовується вторгнення військ Варшавського договору до Чехословаччини.

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