До Естонії прибули американські винищувачі для участі у навчаннях НАТО

Вісім американських винищувачів A-10 Thunderbolt прибули в Естонію для участі в навчаннях НАТО Saber Strike-2015, які проходять з 1 по 19 червня.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Головний штаб Сил оборони Естонії.

Військові навчання НАТО Saber Strike-2015 проходять у країнах Балтії та Польщі. У них беруть участь 6 тисяч військовослужбовців з 13 країн, а також військова техніка - танки, вертольоти і літаки. Цього року приймаючою стороною навчань є Литва, але маневри пройдуть також на військових полігонах Латвії, Естонії та Польщі.

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"Чотири винищувачі A-10 прибули на естонську авіабазу Емарі у четвер, ще чотири літаки - у п'ятницю. Пов'язані з проведенням навчань польоти проходитимуть з 8 по 18 червня. Більшість вильотів будуть здійснюватися з Емарі на військові полігони Латвії та Литви, а також на Центральний полігон естонських Сил оборони, де стрілятимуть по наземних цілях", - йдеться в повідомленні.

Винищувачі A-10 Thunderbolt входять до складу ВПС Національної гвардії штату Меріленд, з якими ВПС Естонії пов'язані багаторічним співробітництвом. У завдання естонських військових входить підтримка в Емарі льотних підрозділів, а також контроль і керівництво польотами в повітряному просторі країни.