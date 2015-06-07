Папа Римський відслужив урочисту месу перед 65 тисячами вірян на стадіоні в Сараєво

Папа Римський Франциск 6 червня прибув з одноденним візитом до столиці Боснії і Герцеговини задля сприяння зміцнення діалогу між сербською, хорватською і мусульманською громадами.

Він закликав представників різних релігійних конфесій – мусульман, православних і католиків залишити позаду минуле і почати спільно працювати задля майбутнього. Папа заявив про необхідність протистояти варварству і спробам використовувати відмінності як привід для насильства, повідомляє Радіо Свобода.

Понтифіка вітали тисячі боснійців, що вишикувалися уздовж дороги, яка веде від аеропорту до центру Сараєва.

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Після зустрічі з представниками керівництва країни і різних релігійних громад Папа Франциск вирушив на центральний стадіон міста, щоб відслужити урочисту месу у присутності близько 65 тисяч людей, переважно католиків.

У 1992-1995 роках під час міжетнічного конфлікту на території Боснії і Герцеговини загинули понад сто тисяч людей.