У Німеччині внаслідок зіткнення потяга з вантажівкою загинули люди

Щонайменше 2 людини загинули, і ще 20 поранені в результаті зіткнення потягу з вантажівкою на залізничному переїзді на заході Німеччини.

Як повідомляє поліція країни, троє постраждалих знаходяться у важкому стані, передає Бі-бі-сі. Інцидент з поїздом, який прямував з Оснабрюка, стався біля міста Іббенбюрен. Обставини події з'ясовуються. Читайте такожУ США пасажирський потяг зійшов з рейок, загинули п'ять осіб (фоторепортаж)За даними поліції, в потязі було дуже багато людей - фактично не було вільних місць. Водій вантажівки, який перевозив гній, не постраждав.

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