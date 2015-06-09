В Естонії загорівся завод, прилегле місто оповив отруйний дим (фото, відео)

Про це заявили у прес-службі Ідаського рятувального центру.

Як зазначається, місто Сілламяє, у якому розташоване підприємство, наразі оповив отруйний дим.

Рятувальники закликали населення не виходити на вулицю, а також не відкривати вікна, передає ТСН.

"Там хімічні речовини, незрозуміло поки, чи може статися вибух в умовах високої температури горіння. Рятувальники припускають, що в будівлі можуть бути якісь кислоти, але точно це невідомо", - наголосила прес-секретар служби рятувального департаменту Хелен Тамметс.

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На місце події вже прибули рятувальники зі спецтехнікою, а також медики, проте наразі невідомо, чи є в охопленому вогнем приміщенні люди.

За попередніми даними, у будівлі може горіти поліетиленова плівка.

Пізніше стало відомо, що пожежа знищила дах одного з цехів заводу, де сталася пожежа. Унаслідок цього рятувальники не можуть потрапити всередину і гасять вогонь зовні. Загроза хімічного зараження і поширення отруйного диму зберігається.

Водночас у соцмережі вже виклали відео пожежі, на якому видно чорний стовп диму.