В Естонії загорівся завод, прилегле місто оповив отруйний дим (фото, відео)
У невеликому містечку в Естонії сталася пожежа на території заводу з виробництва рідкоземельних металів Silmet.
Про це заявили у прес-службі Ідаського рятувального центру.
Як зазначається, місто Сілламяє, у якому розташоване підприємство, наразі оповив отруйний дим.
Рятувальники закликали населення не виходити на вулицю, а також не відкривати вікна, передає ТСН.
"Там хімічні речовини, незрозуміло поки, чи може статися вибух в умовах високої температури горіння. Рятувальники припускають, що в будівлі можуть бути якісь кислоти, але точно це невідомо", - наголосила прес-секретар служби рятувального департаменту Хелен Тамметс.
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На місце події вже прибули рятувальники зі спецтехнікою, а також медики, проте наразі невідомо, чи є в охопленому вогнем приміщенні люди.
За попередніми даними, у будівлі може горіти поліетиленова плівка.
Пізніше стало відомо, що пожежа знищила дах одного з цехів заводу, де сталася пожежа. Унаслідок цього рятувальники не можуть потрапити всередину і гасять вогонь зовні. Загроза хімічного зараження і поширення отруйного диму зберігається.
Водночас у соцмережі вже виклали відео пожежі, на якому видно чорний стовп диму.