Вміст шкідливих речовин у повітрі Києва перевищив норму в 6 разів - Кличко

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє прес-служба мера.

"З метою попередження погіршення ситуації в Києві я розпорядився вжити наступних заходів: не допускати спалювання відходів, тощо та приготування їжі на відкритому повітрі і в невстановлених місцях", - сказав Кличко

Окрім того, він дав доручення обмежити рух вантажного транспорту на вулицях міста; здійснювати в столиці щоденний полив проїжджої частини та тротуарів вулиць, прибудинкових територій і зелених зон.

"Також звертаюся до людей, які мають хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів, серцево-судинні хвороби, хвороби легенів, шкіри та алергічні прояви, обмежити перебування на відкритому повітрі", - сказав Кличко.

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У Києві організований і проводиться моніторинг атмосферного повітря у восьми контрольних точках міста: вулиці Садова, 57; Набережно-Корчуватська, 18; Інститутська, 16; Сікорського,6; Столичне шосе, 90; пр-т Гонгадзе, 22; пр-т Ватутіна, 88; пр-т Академіка Глушкова,13-б. Дослідження повітря проводяться на період ліквідації пожежі, на вміст загальнопоширених речовин, що контролюються в системі моніторингу атмосферного повітря, і які утворюються в процесах горіння: азоту діоксид, вуглецю оксид, сірчистий ангідрид, пил.

"За результатами досліджень 9 червня 2015 року вміст ангідриду сірчистого в повітрі в контрольних точках перевищував гранично допустимі концентрації в 2,5-6,7 рази. Через погодні умови у приземному шарі атмосферного повітря накопичуються забруднюючі речовини. За рівнем забруднення ангідридом сірчистим ситуація характеризується як недопустима, а за ступенем небезпечності – як помірно небезпечна і небезпечна", - повідомив заступник голови КМДА Михайло Радуцький.

Міська влада щодня проводитиме дослідження повітря, якщо ситуація погіршуватиметься, то заходи безпеки будуть більш жорсткими.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа. Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух.