Єврокомісію закликали заборонити закордонне фінансування політичних партій ЄС

Про це йдеться в доповіді про відносини ЄС з Росією, підготовленій депутатом Габріеліусом Ландсбергісом, і затвердженій під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі.

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"Європарламент закликає Комісію запропонувати законодавство та гарантувати повну прозорість політичних фондів та фінансування політичних партій в ЄС у світлі рекомендацій Європейської Ради", - зазначено у доповіді.

У ході засідання була висловлена пропозиція заборонити голосувати за доповідь представникам французької ультраправої партії "Національний фронт".

Депутати звинуватили цю політичну силу в отриманні 49 млн євро від російського банку.

Разом з тим ця пропозиція не була підтримана.

Крім того, у доповіді Європарламент висловив "глибоку стурбованість у зв’язку з підтримкою та фінансуванням Росією заходів радикальних і екстремістських партій в державах-членах ЄС".