Європарламент назвав неприпустимим "чорний список" від Росії

Відповідна заява Шульця розповсюджена у суботу в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Я стривожений повідомленнями про російський "чорний список" європейських політиків і чиновників, який включає в себе велику кількість відомих і високопоставлених членів Європарламенту. Неприпустимо, щоб це ще більше зменшувало ступінь взаємної довіри та підривало будь-які зусилля для конструктивного діалогу, щоб знайти мирне і довгострокове рішення нинішньої геополітичної кризи", - заявив він.

Шульц наголосив, що незважаючи на його численні попередні офіційні запити на адресу російської влади зробити чорний список публічним та повідомляти щодо причин, чому кожен індивідуум був в нього включений, членів Європарламенту неодноразово зупиняли на кордоні, а Європейському парламенту не було офіційно повідомлено, що його члени "є мішенню для санкцій".

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"Я ще раз закликаю російську владу забезпечити прозорості своїх рішень згідно з нормами міжнародного права і юридичних зобов'язань, дозволяючи конкретним особам право на захист і апеляцію. В понеділок буду знову розмовляти з послом Росії в ЄС і в разі незадовільних відповідей залишаю за собою право вжити відповідні заходи реагування", - зазначив президент Європарламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що серед німецьких громадян, яким заборонений в'їзд до Росії, - депутат бундестагу від ХДС Карл-Георг Вельманн, заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Міхаель Фукс, депутати Європарламенту від "зелених" Ребекка Хармс і Даніель Кон-Бендіт, генеральний секретар Ради ЄС Уве Корзепіус, статс-секретар Міноборони Німеччини Катрін Зудер, член ХСС Бернд Поссельт та інспектор (командувач) ВПС Німеччини, генерал-лейтенант Карл Мюлльнер.