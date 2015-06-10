В Іспанії військовий літак розбився через комп'ютерну помилку

До таких висновків дійшли слідчі з компанії Airbus, яка є виробником літака, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на ВВС.

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За даними слідчих, вони виявили проблеми в журналах даних А400М після аварії, припускаючи, несправність програмного забезпечення. Підозрюють, що помилково були видалені деякі файли і це призвело до того, що гвинти двигунів оберталися занадто повільно.

Літак А400М розбився недалеко від Севільї під час випробувального польоту 9 травня, загинули чотири члени екіпажу на борту.

Кілька країн, які вже прийняли літаки, призупинили їх експлуатацію. Тим не менш, Airbus оголосила, що планує польоти А400М на Паризькому авіасалоні наступного тижня.

А400М – новітня модель транспортного літака, який може перевозити значну кількість десантників або великі вантажі. Літак був спеціально розроблений для окремих країн НАТО – Бельгії, Британії, Франції, Німеччини, Люксембургу, Іспанії та Туреччини.